L’accordo è ancora valido: via libera Roma, si fa a gennaio

Buone notizie per il calciomercato giallorosso e per il rafforzamento del reparto d’attacco di Gasperini

In queste giornate di incontri con il sindaco Gualtieri e con i dirigenti della Roma, Dan Friedkin ha avuto modo anche di pianificare il calciomercato di gennaio con Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Come dimostrano anche i numeri, la priorità resta implementare il roster degli attaccanti.

Nel ruolo di centravanti, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson stanno rendendo decisamente al di sotto delle aspettative, ma il mirino di Gasp dalla scorsa estate è mirato soprattutto sulle fasce. Rimasta scoperta dopo il mercato estivo, la casella di ala sinistra dovrà essere riempita a gennaio.

Calciomercato Roma, accordo con George

Dopo aver puntato tutte le proprie fiches su Jadon Sancho, il tecnico giallorosso ha congelato le piste alternative proposte dal direttore sportivo romanista che, ad esempio, era davvero ad un passo da Benjamin Dominguez e Tyrique George. Rientrato al Chelsea dopo aver sostenuto le visite mediche con il Fulham, il 19enne inglese ha collezionato un gol e un assist in questo avvio di stagione.

Nonostante sia spesso entrato nelle rotazioni di Enzo Maresca, i Blues hanno già dato il via libera alla cessione del ragazzo a gennaio. L’entourage del calciatore è stato invitato a trovare una sistemazione e non è escluso che la Roma torni alla carica per lui.