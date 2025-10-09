Lascia la panchina prima dell’Inter: firma al posto di Thiago Motta

Clamoroso ribaltone in panchina che ha coinvolto anche l’ex allenatore della Juventus

Come spesso accade, le soste per le Nazionali offrono l’occasione a presidenti e dirigenti di valutare l’operato dei proprio allenatori e, se necessario, di prendere decisioni drastiche. Dopo l’ultima giornata di campionato, in Europa ci sono parecchie panchine traballanti e in Serie A Stefano Pioli e Marco Baroni sono i nomi più chiacchierati in chiave esonero.

Nel calcio come nella vita, però, tutto il mondo è paese e anche in club insospettabili il cambio della guardia in panchina è di stringente attualità. Nei giorni scorsi, ad esempio, i Glasgow Rangers hanno esonerato il tecnico Russel Martin a poche settimane dalla sfida contro la Roma in Europa League (6 novembre).

Thiago Motta ha detto no: ecco il nuovo allenatore del Monaco

Per un curioso caso del destino, anche la prossima avversaria dell’Inter in Champions League potrebbe avere un nuovo allenatore a pochi giorni dal big match tra nerazzurri e giallorossi. Stiamo parlando dell’Union Saint-Gilloise, costretta a salutare Sebastien Pocognoli.

Secondo Sacha Tavolieri, infatti, l’allenatore belga ha raggiunto un accordo con il Monaco e avrebbe già comunicato il suo addio alla squadra. Nei giorni scorsi, la dirigenza monegasca ha provato ad ingaggiare Thiago Motta, ma l’ex Juventus ha rifiutato la proposta, inducendo il club del Principato a virare sul tecnico belga. Sarà dunque lui l’erede dell’esonerato Hutter.