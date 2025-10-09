Vendetta Fiorentina: clausola cancellata e addio Roma

Dopo la sconfitta contro i giallorossi, i viola provano a vendicarsi in sede di calciomercato

Vittoriosa in casa della Fiorentina per 2-1 prima della sosta per le Nazionali, la Roma sta già pianificando le mosse di calciomercato in vista delle prossime due sessioni di trattative e la riunione di ieri tra Gasperini, Massara e Friedkin è servita anche per fare un punto sulla situazione.

Clamorosamente mancato la scorsa estate, l’acquisto di un attaccante esterno di sinistra resta la priorità massima a Trigoria, ma concorrenza, prezzi elevati e regolamento sul tesseramento degli extracomunitari rende tutto fuorché semplice il compito della dirigenza romanista.

Ritorno di fiamma della Fiorentina: Roma ko

Anche perché, vale la pena ricordarlo, per continuare a coltivare ambizioni d’alta classifica, la Roma avrà bisogno di almeno un altro rinforzo in mediana e, forse, di un centravanti più affidabile rispetto al Dovbyk e al Ferguson di inizio stagione.

Tra i tanti nomi monitorati a Trigoria, uno dei più affascinanti non può essere acquistato dal club giallorosso. Stiamo parlando di Rayan, seguito nei mesi scorsi sia dai capitolini che dal Milan, ma non in possesso del passaporto comunitario. Un particolare che mette fuori gioco Massara per gennaio e che, invece, può spianare la strada proprio alla Fiorentina.

Secondo ‘ESPN Brasil’, infatti, la squadra viola sarebbe tornata alla carica per il gioiellino del Vasco da Gama. Autore di 14 gol complessivi nel 2025, l’attaccante esterno 19enne ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il club carioca ha bisogno di vendere e potrebbe accettare anche 25-30 milioni di euro bonus inclusi.

Sulle sue tracce ci sono anche diversi club inglesi, come Aston Villa, Brighton, Chelsea e Nottingham Forest. In estate, ha ricevuto due offerte ufficiali dalla Dinamo Mosca e dal Porto, mentre in Spagna prima di riportare a Siviglia Antony, ci aveva pensato anche il Betis.