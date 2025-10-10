De Rossi torna in Serie A: ecco la nuova squadra

La bandiera della Roma è pronto a tornare in panchina e a rescindere ufficialmente con i giallorossi

Fermo dal 18 settembre del 2024, data dell’infausto esonero da parte della Roma, Daniele De Rossi ha detto no a varie proposte in questi mesi, comprese quelle della Sampdoria e del Monza, ma nelle prossime settimane potrebbe tornare ad allenare, magari proprio in Serie A.

Nelle ultime settimane abbiamo registrato i passi avanti nella trattativa con il club per la rescissione consensuale dell’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno del 2027. Un primo passo doloroso, ma propedeutico all’apposizione della firma su un nuovo contratto con un altro club.

Ritorno De Rossi, cosa dicono le quote

In Italia, dopo i risultati delle prime giornate, sono soprattutto tre le panchine in bilico: Fiorentina, Pisa e Torino. Lo sanno anche i bookmakers che nei giorni scorsi hanno assegnato la quota più bassa (1.50) all’esonero di Stefano Pioli.

Ma a proposito di allibratori, quali sono le destinazioni di De Rossi quotate meno sul mercato? Come riporta ‘Agipronews’, la panchina più probabile per DDR entro Natale è quella di Marco Baroni. Un approdo al Toro vale 1,75 sia su Goldbet che su Better, mentre l’arrivo a Firenze viene bancato a 2. Al terzo posto c’è proprio il Pisa (a 4).

La firma con il Parma paga 5 volte la posta, mentre il Genoa e il Verona sono bancati rispettivamente a 10 e 20. E un romantico ritorno nella Capitale? La quota qui sale addirittura a 50, visto l’ottimo lavoro svolto da Gian Piero Gasperini.