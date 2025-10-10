DIRETTA Roma, da Zirkzee ai rinnovi: le news del 10 ottobre

Dopo la visita dei Friedkin a Trigoria, tiene banco il calciomercato in casa giallorossa, con un pensiero anche allo stadio
Tra nuovo e stadio e main sponsor, Dan Friedkin a Trigoria ha trovato anche il modo di parlare di calciomercato con Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Il tecnico piemontese ha ormai da tempo individuato nell’attacco il reparto da rinforzare e ds e presidente della Roma proveranno ad accontentarlo a gennaio.
- 8.43 – Secondo Leggo la Roma sta pensando a Joshua Zirkzee per l’attacco. Una pista che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi su asromalive.it.
- 8.22 – Tra i calciatori in scadenza, l’unico che viene visto come prioritario al momento è Zeki Celik, sia per le ottime prestazioni in campo, sia perché il suo stipendio è decisamente più abbordabile rispetto a quelli di Dybala e Pellegrini.