DIRETTA Roma, da Zirkzee ai rinnovi: le news del 10 ottobre

Dopo la visita dei Friedkin a Trigoria, tiene banco il calciomercato in casa giallorossa, con un pensiero anche allo stadio

Tra nuovo e stadio e main sponsor, Dan Friedkin a Trigoria ha trovato anche il modo di parlare di calciomercato con Gian Piero Gasperini e Frederic Massara. Il tecnico piemontese ha ormai da tempo individuato nell’attacco il reparto da rinforzare e ds e presidente della Roma proveranno ad accontentarlo a gennaio.