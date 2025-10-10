Koopmeiners alla Roma con lo scambio: Gasperini ha detto sì

Il centrocampista olandese ha deluso alla Juventus e nei prossimi mesi potrebbe lasciare Torino

Se si chiedesse ai tifosi bianconeri qual è l’emblema principale delle difficoltà della Juventus nelle ultime due stagioni, almeno l’80% degli interrogati risponderebbero Teun Koopmeiners. Pagato nell’estate del 2024 51,3 milioni di euro più bonus per risolvere il problema del gol in mediana, l’olandese ha totalmente deluso le aspettative.

Un’eventuale partenza dell’ex AZ Alkmaar non è affatto da escludere anche se, per evitare minusvalenze importanti a gennaio, Damien Comolli potrebbe essere costretto ad accettare proposte di prestito o scambi di giocatori.

Gasperini vuole Koopmeiners: “Scambio con Pellegrini”

Ventinove gol e quindici assist in 129 presenze: sono queste le statistiche del 27enne mancino sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Ed è anche per questo che, secondo Gianni Balzarini, il tecnico piemontese vorrebbe portaro alla Roma. “Alcune voci dicono che Gasperini vorrebbe tornare ad allenare Gasperini già a gennaio e allora io dico perché no?”.

“È un’operazione che farei unendoci un discorso su Lorenzo Pellegrini, un centrocampista di qualità. Le indiscrezioni da Roma dicono che non rinnoverà, io mi butterei e farei un’operazione buttandomi su Pellegrini. Al momento sono voci, nessuna trattativa. Fareste lo scambio Koopmeiners-Pellegrini?”, la provocazione lanciata dal giornalista sul suo canale youtube.