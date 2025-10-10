“Lookman alla Roma”: è la bomba di gennaio

Valorizzato al massimo da Gian Piero Gasperini, l’attaccante nigeriano può lasciare l’Atalanta nei prossimi mesi

Il calciomercato di gennaio si avvicina e, come di consueto, durante la sosta autunnale per le Nazionali diventa l’argomento più caldo e discusso sui media mondiali. Già dalla scorsa estate, l’esigenza della Roma di acquistare un’ala sinistra è nota a tutti e nelle ultime ore si sta parlando molto anche di Ademola Lookman.

Rilanciato nel calcio che conta proprio da Gian Piero Gasperini, l’attaccante anglo-nigeriano ha collezionato 52 gol e 25 assist in 118 presenze agli ordini dell’attuale tecnico giallorosso. Numeri da top player che ad agosto avevano indotto l’Inter ad offrire 45 milioni di euro, bonus inclusi, all’Atalanta.

Lookman alla Roma: Adani e Cassano non hanno dubbi

Reintegrato in rosa prima della partita contro la Juventus, l’ex Leicester in estate non aveva voluto prendere in considerazione offerte diverse da quella interista, ma a distanza di pochi mesi la situazione è drasticamente cambiata. In scadenza a giugno 2027, Lookman a gennaio costerà qualcosina in meno rispetto ai 50 milioni chiesti dai bergamaschi.

Al di là di cifre e considerazioni tecnico-tattiche, all’interno del salotto di ‘Viva el Futbol’ non hanno nessun dubbio sul fatto che la Roma possa fare un tentativo a gennaio. Alla domanda di Daniele Adani: “E se arrivasse Lookman a gennaio?”.

“Secondo me ci proveranno – ha risposto Nicola Ventola – perché se hai lui da una parte e Soulé dall’altra, vedrai che anche Dovbyk comincia a fare meno fatica. Secondo me Gasperini non è felice di quello che ha in casa e il suo obiettivo è di migliorare l’attacco con giocatori più adatti a lui, che ti fanno sessanta minuti a tutta”.

Antonio Cassano ha poi parlato del paragone Lookman-Soulé. “È diverso, perché Soulé ha avuto la fortuna di averlo adesso, da giovane. Lookman invece aveva già fatto tante esperienze. Secondo me sotto Gasp, diventerà ancora più forte di quello che è stato Lookman. La Roma se può deve provare a fare un sacrificio clamoroso per andare a prendere Lookman”. ”

Anche se sono convinto che Ferguson è forte. Sono sicuro che se arrivasse Lookman, si sblocca Ferguson e la Roma può far paura”. Adani: “Io ne sono convinto, se rimane lì, gli esplode anche Ferguson.