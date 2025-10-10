Nico Gonzalez al posto di Soulé: è successo di nuovo

In Argentina è esplosa la bomba dopo l’ultimo clamoroso intreccio tra ex calciatori della Juventus

La sosta per le nazionali, si sa, rappresentano da sempre terreno fertile per le indiscrezioni di mercato e le polemiche extra campo, alimentate dalle dichiarazioni ufficiali di calciatori, agenti e amici vari. Una condizione che riguarda praticamente tutti i club europei, Roma compresa.

Nella giornata di ieri, Artem Dovbyk ha raccontato le sue sensazioni sui due rigori sbagliati contro il Lille, dichiarandosi pentito di non aver calciato anche il terzo penalty. Ancor prima, le dichiarazioni di Martin Guastadisegno, agente di Matias Soulé, hanno suscitato molte discussioni, in Argentina e in Italia.

Soulé in azzurro: tutti contro Nico Gonzalez

Non convocato da Lionel Scaloni nonostante l’ottimo avvio di stagione, il fantasista argentino potrebbe anche optare per la nazionale italiana nel caso in cui Gennaro Gattuso dovesse chiamarlo nei prossimi mesi. Una possibilità che è stata accolta con grande entusiasmo nel Belpaese, con Matias che ha ricevuto anche l’investitura di Francesco Totti.

In patria, invece, le parole di Guastadisegno hanno alzato un enorme polverone. Per farsi un’idea, basta leggere i commenti sotto un tweet dell’account X @albicelestetalk, che riporta un’indiscrezione del giornalista Diego Monroig sul fatto che il CT argentino non si farà affatto influenzare dalle parole del rappresentate di Soulé: “Continuerà a seguire i suoi piani”.

Una frase che ha scatenato le ire dei tifosi argentini. “Quale piano? Non ha nessun piano sui giovani, pensa che possa vincere un altro trofeo con la vecchia guardia”, scrive l’account ‘villarrealfantv’. Ci va ancora più pesante Chris Fung: “Il suo piano è “Messi and friend” e poi tutto il resto non conta. Non penso che sia un allenatore, ma un assistente personale di Messi“.

“Mi auguro che Scaloni non costi la Nazionale a Soulé. Il suo potenziale è enorme, con lui e Nico Paz le possibilità di vincere un secondo mondiale consecutivamente sarebbero altissime”, il verdetto di @mathieudurand69, mentre alcuni utenti puntano il dito contro Nico Gonzalez. “Scaloni è fedele solo a Nico e Acuna” (Dallas Dawney)”. “Deve imparare a preparare mate come Nico Gonzalez o giocare sporco come De Paul” (Salomón Belotti).

In chiusura, un immancabile paragone con Retegui, che sta facendo benissimo con l’Italia. “Soulé seguirà i passi di Retegui. Se non lo considerano nonostante le buone prestazioni, cercherà altre opzioni. Retegui ha scelto l’Italia perché Scaloni lo ignorava. Succederà lo stesso con Matias?”, si chiede Rocky Bhai.