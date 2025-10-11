DIRETTA Roma, calciomercato e ultime da Trigoria: le news dell’11 ottobre

Tra campo e mercato segui tutte le notizie di sabato 11 ottobre in tempo reale
Ad una settimana esatta da Roma-Inter, la squadra giallorossa sostiene oggi l’ultimo allenamento settimanale. Dopo due giorni di riposo Dybala e compagni torneranno ad allenarsi martedì, nella speranza di riavere a pieno regime Bailey. Tra Trigoria e calciomercato, ecco tutte le notizie romaniste di sabato 11 ottobre.
- 8.11 – Seguito anche da Inter e Roma nelle scorse settimane, Malick Fofana sembra destinato verso altri lidi. Tramite alcune dichiarazioni rilasciate ad HL Nieuws, l’agente dell’ala del Lione non ha usato mezzi termini: “Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City… Questi sono i club a cui appartiene”. Un bel due di picche alle squadre italiane.