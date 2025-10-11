Dybala a Milano: la reazione fa il giro del web

L’attaccante della Roma era presente nella città meneghina: l’accoglienza non è tardata ad arrivare

Protagonista già a Firenze con una prestazione concreta sotto tanti punti di vista, Paulo Dybala si sta riprendendo la Roma. Impiegato come falso nueve in diverse circostanze in questo primo scorcio di stagione, la ‘Joya’ può rappresentare la classica ciliegina sulla torta di una squadra che ha assolutamente bisogno della sua qualità.

Non è certamente un caso che – sebbene non siano entrate nel vivo – le trattative per il rinnovo del contratto del numero 21 argentino, attualmente in scadenza nel 2026 possano decollare da un momento all’altro. Non convocato dal CT Scaloni, il fuoriclasse giallorosso si sta intanto godendo qualche istante di relax tra una seduta di allenamento e l’altra.

Paulo Dybala presente all’Oysho Milano Premier Padel: la reazione dagli spalti

Presente all’Oysho Milano Premier Padel P1 per la sfida di doppio maschile che ha visto opporsi Coello e Tapia da una parte e Stupaczuk e Lebron dall’altra, Dybala ha letteralmente ‘acceso’ l’Allianz Cloud. Salutato con giubilo dai tifosi presenti, l’arrivo dell’argentino ha immediatamente scatenato i presenti che hanno accolto l’argentino con un autentico boato.

Osservato speciale dell’attaccante della Roma – presente in tribuna in compagnia della moglie Oriana Sabatini – Dybala ha osservato da vicina la prova del suo grande amico Tapia che solo un anno fa aveva regalato alla ‘Joya’ e a Paredes una racchetta. Siparietto sul quale l’ex attaccante della Juventus è tornato anche quest’oggi, a suggellare una giornata di sport sicuramente importante per tutto il movimento del padel che ha calamitato non poco interesse.