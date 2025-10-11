Tra Inter e Roma è già finita: lo prende la Juve

Né i nerazzurri né i giallorossi: l’irruzione di Comolli cambia letteralmente le carte in tavola, ecco cosa sta succedendo

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, soprattutto le big non vogliono perdere occasioni importanti con cui puntellare i rispettivi organici.

Ne sa qualcosa la Roma che, pur godendosi una prima parte di stagione decisamente elettrizzante, è consapevole delle lacune di una squadra che sotto certi aspetti sta over performando. Anche per questo la prossima finestra di affari potrebbe regalare spiragli di un certo tipo per Massara ma anche per gli altri club ancora alla ricerca di un’identità chiara di gioco.

Tra le big in difficoltà – ad esempio – impossibile non menzionare la Juventus. Dopo le prime tre vittorie in campionato, gli uomini di Tudor hanno fatto registrare ben cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Punti gettati alle ortiche che, oltre a far scattare l’allarme sull’effettiva solidità della posizione di Tudor, hanno indirettamente riattivato anche le sirene di mercato.

Calciomercato Juventus, Comolli anticipa Roma e Inter: un jolly nel mirino

Anche per questo sorprende fino ad un certo punto l’indiscrezione lanciata da Trasferfeed, secondo cui anche la Juventus si sarebbe inserita nella lista delle pretendenti pronte a battagliare per Gustavo Sá. Centrocampista dal vizio del gol, il trequartista box to box nel Famalicão ha già messo a segno due reti in questa prima parte del campionato lusitano.

Il gioiello classe 2004 – cresciuto nelle giovanili del Porto – era già da tempo sui taccuini di diverse squadre, italiane e non solo. Sia pur non affondando il colpo in maniera decisa, limitandosi a sondare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra, la Roma e l’Inter non hanno perso di vista la crescita esponenziale di Sá.

L’irruzione della ‘Vecchia Signora’ potrebbe però rappresentare un autentico turning point. Stando così le cose, appare piuttosto difficile che la valutazione del tuttocampista del Famalicão possa restare sui 20 milioni di euro, cifra circolata nei mesi scorsi. Più probabile, invece, che si creino le premesse per un’insistente corsa al rialzo.