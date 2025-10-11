Zirkzee e soldi: scambio folle e addio Roma

L’attaccante olandese vuole lasciare il Manchester United e ha varie proposte sul tavolo

Nella stagione che conduce al Mondiale, dopo i primi mesi di campionato sono numerosi i calciatori che stanno pensando di cambiare aria per conquistarsi la convocazione in Nazionale. Tra questi, come è ormai noto, c’è anche Joshua Zirkzee, impiegato col contagocce da Amorim.

Anticipato nei giorni scorsi da Asromalive.it, il potenziale inserimento della Roma nella corsa all’olandese ha trovato conferma di recente anche su altri organi di stampa. Abile a giostrare sia da numero 9 che da numero 11. l’ex Bologna farebbe molto comodo al gioco di Gian Piero Gasperini.

Zirkzee in Serie A con lo scambio

L’unica certezza al momento è che il 24enne olandese ha già deciso di cambiare aria a gennaio e il Manchester United non esclude di accontentarlo, anche con la formula del prestito. In Premier, l’attaccante piace a Brighton, Everton e West Ham, mentre in Italia si parla anche di Como, Juventus e Milan.

Occhio, in particolare, alla soluzione bianconera. I ‘Red Devils’, infatti, sono grandi estimatori di Bremer e di Yildiz e per abbassare la cifra cash richiesta dalla Juve (almeno 60 milioni per il primo e quasi 100 per il secondo), potrebbero decidere di offrire proprio Zirkzee come potenziale contropartita tecnica in un’eventuale trattativa invernale.

La Juve, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il difensore brasiliano prima della prossima estate né, tantomeno, avverte la necessità di inserire un altro attaccante nella rosa bianconera.