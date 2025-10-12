DIRETTA | Stadio, Zirkzee e Under 23: Roma no limits – Le news del 12 ottobre

Tra campo, mercato e non solo: i giallorossi non vogliono perdere altro tempo e dettano la prossima politica societaria

La sosta per dare spazio alle Nazionali non ha di certo placato le tante indiscrezioni che continuano a calamitare l’attenzione mediatica in casa Roma. Oltre alle possibili mosse in chiave mercato, a prendersi la scena sono anche i possibili risvolti extra-campo, con la proprietà americana giallorossa impegnata su molteplici fronti. Come ogni giorno, anche oggi vi forniremo puntuali ragguagli sulle notizie più importanti in casa giallorossa.

08.45 – Oltre ai temi legati allo stadio e alla costruzione del ‘laboratorio’ rappresentato dalla nuova Under 23, la Gazzetta dello Sport è tornata a porre l’accento sulle prossime mosse di mercato della Roma. Oltre al profilo di Zirkzee, attualmente in pole rispetto a Balogun e Stassin – da monitorare eventuali spiragli per l’acquisto di un altro esterno d’attacco.