Esonero e nuovo allenatore: l’ex tradisce prima della Roma

Il clamoroso colpo di coda per la panchina è servito: non ci sono più dubbi a riguardo

L’inizio in pompa magna della Roma in campionato dovrà essere confermato anche in campo internazionale. In Europa League, infatti, dopo l’exploit sul campo del Nizza, è arrivata la sconfitta per certi aspetti rocambolesca contro il Lille nella serata caratterizzata dai tre errori dal dischetto di Dovbyk e Soulé.

Con la volontà di provare a strappare il pass diretto alla fase ad eliminazione diretta senza passare per i preliminari, gli uomini di Gasperini saranno chiamati ad una pronta reazione prima con il Viktoria Plzen e poi con i Rangers. Proprio quest’ultimo riferimento ci permette di spostare il nostro focus sulla particolare situazione che sta vivendo la compagine scozzese che, dopo l’esonero di Russell Martin, è ancora alla ricerca di un allenatore al quale affidare le redini della propria panchina.

Ribaltone in panchina e nuovo colpo di scena: non credono ai loro occhi

I Rangers erano infatti orientati a provarle tutte per convincere Steven Gerrard a sposare la bontà del proprio progetto in quello che si sarebbe configurato come un clamoroso ritorno. A nulla, però, sono valsi i tentativi del club di Ibrox per negoziare i termini di una trattativa che in realtà non ha mai preso quota.

Secondo quanto riferito da Sky Sports, Gerrard avrebbe rispedito al mittente la corta dei Rangers, non ritenendo adatto il momento giusto per un ritorno in panchina. I colloqui avuti dall’area tecnica con il suo ex allenatore hanno dunque portato ad un’inaspettata fumata nera, con gli scozzesi che hanno subito caldeggiato altre opzioni.

In particolare, con il passare delle ore starebbe emergendo in modo sempre più concreto il nome di Danny Rohl con il quale ci sarebbe già stata una chiacchierata esplorativa per capire il da farsi. In un modo o nell’altro, la questione è comunque destinata a risolversi in tempi relativamente brevi: l’obiettivo dei Rangers è infatti quello di ufficializzare il nuovo allenatore prima della ripresa della Scottish Premiership.