L’Inter brucia la Roma: Massara in scacco con una mossa

Nuovo incrocio bollente tra i nerazzurri e i giallorossi, sulle tracce di un gioiellino che sta facendo impazzire gli addetti ai lavori

A caccia di occasioni. Rivitalizzata da un inizio di stagione per certi aspetti esaltante, la Roma non può cullarsi sugli allori. La prossima finestra invernale di calciomercato, sotto questo punto di vista, ha tutte le carte in regola per poter fungere da autentico spartiacque. In tal senso non sono pochi i profili direttamente o indirettamente accostati ai capitolini che stanno valutando il da farsi.

Il tutto con un’avvertenza: con gli acquisti di Bailey e Wesley, la Roma ha esaurito gli slot da destinare ai calciatori extra-comunitari (non sono inclusi in questa lista né i calciatori albanesi né quelli inglesi). Un’avvertenza utile come un valido promemoria quando ci si accosta ad esempio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Russia riguardanti il futuro di Kirill Glebov.

Centrocampista box to box, bravissimo a ‘strappare’ con scatti fulminei – ha raggiunto un picco di velocità pari a 36,5 km/h nel corso di un allenamento, dato che lo ha issato poco distante ad alcuni mostri sacri come Hakimi e Davies – il jolly russo è finito nei taccuini di diverse big europee.

Calciomercato Roma, anche Inter e Atalanta su Glebov: un dettaglio imprime la svolta

Se non è nuovo l’interessamento della Roma – che però non può affondare il colpo – risultano degni di nota i sondaggi che, secondo quanto riferito da Russia Sport-Express, avrebbero effettuato Atalanta e Inter per capire i futuri margini di manovra. Al momento – è giusto ribadirlo – non sono ancora partite trattative ufficiali – ma non è escluso che i primi contatti non possano sfociare in qualcosa di molto più concreto.

Va però ricordato come quelle italiane non siano le uniche compagini sulle tracce di Glebov che avrebbe calamitato l’interesse di non pochi club inglesi (Newcastle, West Ham ed Arsenal su tutti). Perno indiscusso dello scacchiere di Celestini, il diciannovenne sta letteralmente prendendo per mano le redini di un reparto che ormai non può più prescindere dalle sue giocate.

Per chiudere, ricordiamo come il centrocampista russo sia legato al CSKA Mosca da un contratto in scadenza nel 2027 all’interno del quale è inserita un’opzione di rinnovo automatica per una stagione al raggiungimento di un certo numero di partite. La Roma – insomma – che potrebbe affondare il colpo solo a partire dalla prossima estate, deve sperare che nessun club decidi di affondare già nei prossimi mesi. Staremo a vedere cosa succederà.