Zirkzee alla Roma: fanno tutto i Friedkin

Il futuro dell’attaccante olandese rappresenta un autentico turning point: ecco cosa sta succedendo

Sottopunta, esterno offensivo o un bomber d’area di rigore in grado di sostituire Dovbyk nel caso in cui si ponessero le premesse per l’addio dell’attaccante ucraino. Sono tante le idee di mercato che si stanno affastellando nella testa dei dirigenti della Roma che potrebbero capitalizzare l’occasione rappresentata dal mercato invernale per alzare l’asticella.

Anche per questo negli ultimi giorni – come fosse una sorta di fantasma di Macbeth – in orbita Roma è tornato ad orbitare un profilo che Gasperini avrebbe voluto con sé già all’Atalanta. Ci stiamo riferendo a Joshua Zirkzee, la cui esperienza al Manchester United anche in questa stagione si sta rivelando molto più complicata del prevista.

Accostato prima alla Juventus e poi al Milan, l’attaccante olandese è atteso ad un bivio. Pur non avendo ancora preso in considerazione l’ipotesi di un addio anticipato, è chiaro che, se dovesse continuare a non trovare minutaggio all’ombra dell’Old Trafford, Zirkzee sarebbe chiamato ad una decisione importante sul suo futuro.

Calciomercato Roma, intrigo Zirkzee: così cambia tutto

Le pretendenti – del resto – non mancano affatto. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, anche l’Everton avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione difficile sì, ma non impossibile.

A riferirlo è Everton.News che rincara la dose aggiungendo che l’operazione potrebbe vivere un passaggio cruciale soprattutto se il Manchester United entrasse nell’ordine di idee di aprire alla formula del prestito. Soluzione che – va da sé – agevolerebbe e non poco anche la Roma, i cui margini di manovra sono perimetrati dal rispetto di quei paletti economico-finanziari fissati in maniera netta da tempi non sospetti.

Benché prematuri, i tempi per imbastire l’eventuale operazione non mancherebbe affatto. Come detto, però, vanno trovati gli incastri giusti al netto di una concorrenza che potrebbe aumentare nel corso delle prossime settimane.