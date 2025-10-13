60 milioni e accordo Roma: addio Koné e niente Inter

Il centrocampista francese è diventato uno dei calciatori più desiderati d’Europa, ma la big vuole anticipare tutti

La peggior Roma della stagione è stata senza dubbio quella vista contro il Lille, quando Manu Koné è rimasto in panchina per i primi 69 minuti. Divenuto imprescindibile per la mediana giallorossa, il centrocampista francese ha stregato tutti anche con la maglia della Francia.

La scorsa estate, l’Inter, prossima avversaria in campionato, ha provato seriamente a portarlo a Milano, senza tuttavia avvicinarsi nemmeno ai 50 milioni richiesti dal club capitolino. Una cifra che, alla luce dell’ottimo avvio di stagione del 24enne, sembra addirittura insufficiente in questo momento.

PSG su Koné: quanto offre alla Roma

In Francia, dicevamo, è scoppiata la Koné mania e non è un caso che uno dei club maggiormente interessati al 17 romanista sia proprio il Paris Saint-Germain. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, la dirigenza francese avrebbe già individuato in Manu il rinforzo ideale per la prossima estate.

Non solo, il PSG avrebbe già definito il budget da stanziare per battere la concorrenza: 60 milioni di euro. Una cifra che secondo il quotidiano romano “metterebbe d’accordo anche Massara“, in ossequio alla necessità di mettere a segno plusvalenze importanti entro il 30 giugno per assecondare i paletti dell’UEFA.

Anche se, l’eventuale qualificazione alla Champions League, potrebbe cambiare le carte in tavola la prossima estate. Discorsi prematuri in ogni caso, visto che il calciatore ha più volte ribadito di essere riconoscente alla Roma e di non aver alcuna intenzione di forzare la mano.