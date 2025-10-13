DIRETTA Roma: Zirkzee, attaccante esterno e Inter | Le news del 13 ottobre

Lunedì 13 ottobre all’insegna del campo e del calciomercato: ecco tutte le notizie giallorosse di lunedì

Inizia la settimana che porta a Roma-Inter. In attesa del ritorno agli allenamenti, previsto domani, Gian Piero Gasperini riavrà gli undici nazionali alla spicciolata e spera di riavere in gruppo anche Leon Bailey dopo un’assenza di quasi due mesi. Angelino Wesley sono pronti a tornare, ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato.

Ndicka e Thuram durante Roma Inter
DIRETTA Roma: Zirkzee, attaccante esterno e Inter | Le news del 13 ottobre
  • 7.51 –  Accostato anche alla Roma, Lookman potrebbe finire all’Atletico Madrid a gennaio
  • 7.44 – Squalificato contro Israele, Bastoni ha già lasciato il ritiro della nazionale italiana per aggregarsi ai compagni dell’Inter e preparare la sfida contro la Roma.
  • 7.03 – Ultimo giorno di riposo per la Roma, che si ritroverà domani a Trigoria per preparare la sfida contro i nerazzurri.

 

