DIRETTA Roma: Zirkzee, attaccante esterno e Inter | Le news del 13 ottobre

Lunedì 13 ottobre all’insegna del campo e del calciomercato: ecco tutte le notizie giallorosse di lunedì

Inizia la settimana che porta a Roma-Inter. In attesa del ritorno agli allenamenti, previsto domani, Gian Piero Gasperini riavrà gli undici nazionali alla spicciolata e spera di riavere in gruppo anche Leon Bailey dopo un’assenza di quasi due mesi. Angelino e Wesley sono pronti a tornare, ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato.