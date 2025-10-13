Zirkzee alla Roma: per il flop giallorosso è già finita

Continuano le notizie di calciomercato sull’attaccante olandese, pronto a lasciare il Manchester United a gennaio

Anticipato dalla redazione di Asromalive.it lo scorso 7 ottobre, l’interesse della Roma per Joshua Zirkzee è stato confermato dai maggiori organi d’informazione nei giorni seguenti. Per provare a riconquistare l’Olanda in vista dei Mondiali, il 24enne ha preso atto di dover cambiare aria a gennaio.

Impiegato col contagocce da Ruben Amorim, l’attaccante olandese ha ancora diversi estimatori in Italia dove, oltre ai giallorossi, anche Como, Juventus. Milan e Napoli stanno monitorando la situazione. Le insidie più grandi potrebbero, tuttavia, arrivare dalla Premier League, almeno a livello di potenza economica.

Ghisolfi vuole Zirkzee: la Roma ha un vantaggio

Brighton, Everton e West Ham sono le squadre accostate all’ex Bologna già da tempo, ma le ultime indiscrezioni parlano anche di un possibile scherzetto da ex. Secondo ‘TBR Football’, infatti, il Sunderlan sarebbe entrato nella corsa al calciatore.

Zirkzee piace molto all’ex dirigente giallorosso, Florent Ghisolfi. Dopo il flop nella Capitale, il francese sta cercando di riscattare la propria carriera in Inghilterra, ma secondo la fonte sopra citata, difficilmente arriverà a dama a gennaio. L’articolo menzionato parla, infatti, di un ritorno in Italia come l’ipotesi più probabile per il futuro dell’ex Bayern Monaco. Staremo a vedere.