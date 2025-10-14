Chiesa e la Roma: accordo già chiuso a gennaio

L’attaccante esterno sogna un ritorno in Nazionale e il suo futuro nel club sembra già scritto

Rimasto al Liverpool in estate e rientrato nella lista Champions League dopo il grave infortunio subito da Giovanni Leoni, Federico Chiesa non è ancora riuscito a strappare una nuova convocazione in Nazionale, anche dopo l’arrivo sulla panchina dell’Italia di Rino Gattuso.

Nella stagione che porta ai Mondiali e nella speranza che gli azzurri riescano a superare i playoff, l’ex giocatore della Juventus avrà bisogno di giocare con maggiore continuità e per questo si continua a parlare di un potenziale addio nel corso del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Roma, decisione presa su Chiesa

Rispetto alla prima deludente stagione in maglia Reds, Chiesa in questo avvio di stagione è stato maggiormente coinvolto da Arne Slot, collezionando due gol e due assist nei minuti concessigli dal manager olandese. Complice la partenza di Salah per la Coppa d’Africa, il futuro dell’ex Fiorentina potrebbe vivere un drastico ribaltone.

Secondo ‘Football Insider’, infatti, la dirigenza dei Reds avrebbe già preso una decisione definitiva: a gennaio Federico Chiesa non verrà ceduto, né in prestito, né a titolo definitivo. Ad oggi, lo scenario più probabile sembra essere questo, ma un eventuale impiego col contagocce da qui a gennaio potrebbe portare ad una richiesta ufficiale di trasferimento.