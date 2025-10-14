Dalla Juve alla Roma: a gennaio si chiude così

Rivali in Serie A per un piazzamento in Champions League, bianconeri e giallorossi infiammano il calciomercato

Divise in campionato da tre punti in classifica, Juventus e Roma lo scorso anno si sono contese la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata. Anche in questa stagione, i giallorossi proveranno ad entrare nelle prime quattro posizioni dopo tanti anni di assenza dall’Europa dei grandi.

Per riuscirci, sarà fondamentale sbagliare il meno possibile in campo, ma anche avere le idee chiare in sede di calciomercato. Nonostante il primo posto in graduatoria, infatti, questa prima parte di stagione ha confermato le lacune presenti nella rosa giallorossa.

Juve e Roma, a gennaio salta tutto

La priorità evidenziata dallo stesso Gian Piero Gasperini in estate è quella di rinforzare l’attacco ma, complici i tanti impegni e le partenze di alcuni calciatori per la Coppa d’Africa, Frederic Massara cercherà occasioni anche in altri reparti della squadra. Soprattutto in mediana, dove El Aynaoui risponderà alla chiamata del Marocco e Pisilli non ha ancora convinto.

Tra i profili che piacciono maggiormente a Trigoria, quello che risponde al nome di Kobbie Mainoo potrebbe diventare sempre più irraggiungibile col passare del tempo. E non solo per la forte concorrenza di Juventus, Napoli, Newcastle, Tottenham e West Ham.

Secondo ‘Football Insider’, infatti, nonostante il 20enne inglese voglia giocare di più nell’anno dei Mondiali, il Manchester United avrebbe deciso di togliere dal mercato il centrocampista e di bloccare ogni potenziale offerta, in prestito o a titolo definitivo.