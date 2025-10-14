DIRETTA Roma | Bailey e Dybala verso l’Inter, caso Soulé in Argentina: le news del 14 ottobre

Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale con le notizie del mondo giallorosso di martedì tra campo e calciomercato

Oggi inizierà veramente la settimana che porta al big match contro l’Inter. Oltre al rientro alla base dei primi nazionali, Gian Piero Gasperini spera di poter riavere in gruppo Leon Bailey, Angelino e Wesley. In casa nerazzurra, non è ancora rientrato l’allarme Thuram. Ecco tutte le notizie di martedì 14 ottobre.

9.11 – Il Dottor Marco Rossini, ortopedico specializzato in chirurgia del ginocchio presso il CTO di Roma, al canale Twitch di Juvelive.it ha fatto il punto sull’infortunio di Bremer: “Andranno con calma, ma non troppa. Al massimo, ci vorranno due mesi”. Il rientro potrebbe dunque esserci una settimana prima di Juve-Roma, ma non è escluso che i bianconeri possano decidere di andare con calma”.

8.43 – Il ct dell’Argentina, Scaloni, ha commentato le parole dell’agente di Matias Soulé in merito ad una possibile convocazione con l’Italia: “È nei nostri radar come altri ragazzi, la nostra idea è di convocarlo quando ci sarà la possibilità. Vediamo un futuro nella Seleccion per questi ragazzi”.

8.01 – La Roma torna ad allenarsi: Leon Bailey è pronto a rientrare in gruppo e Gian Piero Gasperini studia una staffetta Pellegrini-Dybala per la partita di sabato sera contro l’Inter.