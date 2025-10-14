Londra o Roma: ecco la Capitale scelta da Zirkzee

L’attaccante olandese vuole lasciare il Manchester United a gennaio e ha già deciso dove giocare

Dopo aver guardato i propri connazionali in televisione, Joshua Zirkzee spera di ritrovare il campo con continuità già dal prossimo weekend, quando il Manchester United sfiderà il Liverpool ad Anfield. Impiegato col contagocce da Rube Amorim, l’olandese ha già deciso di lasciare i Red Devils a gennaio per provare a prendere il treno dei Mondiali.

Balzato agli onori della cronaca dopo aver trascinato il Bologna in Champions League, l’attaccante 24enne potrebbe lasciare Manchester anche in prestito il prossimo inverno. Circa due settimane fa, vi abbiamo anticipato l’interesse della Roma nei confronti di Zirkzee. La necessità di rinforzi in attacco ha messo Frederic Massara sulle tracce dell’ex Bayern Monaco.

Dall’Inghilterra: Zirkzee preferisce la Roma

Tralasciando le voci sugli altri club italiani interessati, a spaventare i giallorossi potrebbe essere soprattutto la concorrenza dei club inglesi. Nei giorni scorsi, si è parlato soprattutto di Brighton, Everton, Sunderland e West Ham, ma il ‘Daily Express’ oggi si è concentrato soprattutto su quest’ultima opzione, mettendola a confronto con l’ipotesi romanista.

Secondo il tabloid inglese, tra Londra e Roma, la Capitale verosimilmente più vicina ad accogliere Zirkzee sarebbe quella italiana. Proprio in Serie A, d’altronde, il tulipano ha vissuto i momenti migliori della sua giovane carriera. Per convincere Koeman a convocarlo, la strategia migliore potrebbe essere proprio quella di tornare in Italia.