Bastano 5 milioni per soffiarlo alla Juve: il grande ex torna da Gasperini

La Roma studia le prossime mosse di calciomercato in vista di gennaio e della prossima estate

Rivali in campo nella lotta Champions League, Juventus e Roma si sfideranno sul campo a fine dicembre, ma la battaglia sull’insidioso terreno del calciomercato è già iniziata. Entrambe le squadre, infatti, cercano rinforzi negli stessi ruoli sul mercato di gennaio e potrebbero anche fare affari tra di loro.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di un interessamento dei bianconeri per Lorenzo Pellegrini e di quello dei giallorossi per Teun Koopmeiners, ma il centrocampista olandese non è l’unico grande ex che stuzzica le fantasie di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Freuler

Secondo Tuttosport, infatti, l’ex allenatore dell’Atalanta sarebbe ben lieto di poter tornare ad allenare Remo Freuler. Attualmente in scadenza il 30 giugno del 2026, il mediano svizzero vorrebbe un rinnovo biennale, mentre il Bologna sta ragionando su un prolungamento annuale con opzione.

Una situazione da monitorare con attenzione e che ha calamitato anche le attenzioni della Juve. Il classe 1992 rappresenta una garanzia dal punto di vista tecnico-tattico e, secondo il quotidiano torinese, potrebbe accontentarsi di un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Una cifra nettamente alla portata del club giallorosso.