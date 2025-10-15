Conte lo ‘regala’ alla Roma: rottura e affare lampo

L’intreccio tra gli Azzurri e i giallorossi promette clamorose scintille: via libera a queste condizioni

Nonostante l’inizio di stagione rampante, la Roma è assolutamente consapevole delle linee guida da seguire per rinforzare un organico che presenta ancora diverse lacune in termini strutturali. Se non un’occasione irripetibile, il mercato di gennaio potrebbe configurarsi come autentico turning point della stagione giallorossa.

In questo senso non sono poche le ipotesi sul tavolo di Massara. A cominciare dagli inevitabili discorsi riguardanti il ruolo di esterno offensivo, casella che anche per scelta di Gasp si è deciso di non occupare negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. In questi termini, una soluzione per certi aspetti intrigante potrebbe clamorosamente arrivare dalla Serie A.

In casa Napoli, ad esempio, ci si interroga sul minutaggio piuttosto esiguo che Conte ha concesso a Noa Lang: i soli quattro gettoni stagionali per un totale di poco più di 50 minuti di gioco sono oggettivamente un bottino troppo magro per l’ex Psv, a maggior ragione se si considera l’esborso da 25 milioni più due di bonus (a cui aggiungere il 10% sulla futura rivendita) fatto dagli Azzurri per portare l’olandese all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Roma, occasione sugli esterni dal Napoli: ecco cosa sta succedendo

Stando così le cose, dopo aver fatto trapelare uno strisciante malcontento per le scelte di Conte – che sta preferendo utilizzare McTominay come esterno atipico per beneficiare degli inserimenti dello scozzese – non è escluso che Noa Lang possa reclamare più spazio.

Il che, vista anche la gestione del tecnico pugliese, piuttosto restio a turnover massicci, potrebbe anche aprire le porte a scenari clamorosi in vista di gennaio. In quest’ottica, come riferito da Napolicalciolive.com, la Roma potrebbe quantomeno fare un tentativo per capire i margini di manovra.

Difficile – per non dire quasi impossibile (a meno di cessioni di un certo tipo) – che i capitolini entrino nell’ordine di idee di imbastire l’eventuale trattativa a titolo definitivo. Molto più verosimile, invece, che l’affare possa essere messo in piedi sulla base di un prestito con diritto di riscatto; formula che, sempre nel campo delle ipotesi, intrigherebbe e non poco anche diversi club di Premier League, da tempo sulle tracce del classe ’99.