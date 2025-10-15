Non solo Thuram, UFFICIALE: salta Roma-Inter anche il jolly di Chivu

A pochi giorni dal big match, il tecnico nerazzurro perde anche un esterno

Piove sul bagnato in casa Inter. In vista della sfida contro la Roma, Cristian Chivu dovrà fare quasi sicuramente a meno di Marcus Thuram, ma nella giornata di oggi ha perso sicuramente altre due pedine.

Se l’operazione alla mano di Di Gennaro non lascerà vuoti pesanti in prima squadra, l’infortunio ufficializzato in queste ore priverà invece l’allenatore nerazzurro di una pedina molto utile dal punto di vista tecnico-tattico.

Roma-Inter, ufficiale: Chivu perde il jolly

In un bollettino medico pubblicato pochi minuti fa, lo staff nerazzurro ha annunciato l’assenza di Matteo Darmian, vittima di un risentimento muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche dalla partita contro il Napoli.

“Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno”.