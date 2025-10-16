De Rossi in panchina e scambio con la Roma: effetto domino in Serie A

Il capitano giallorosso è pronto a tornare dopo la rescissione contrattuale con il club capitolino

Dopo l’intesa di massima raggiunta nelle scorse settimane, si attende ancora l’annuncio ufficiale sulla rescissione consensuale tra la Roma e Daniele De Rossi. Fermo dal settembre del 2024, la leggenda giallorossa è pronto a tornare ad allenare e resta un’opzione valida per diverse panchine in Serie A.

Già in bilico prima della sosta, le posizioni di Marco Baroni e Stefano Pioli restano scricchiolanti e il Torino e la Fiorentina rappresentano ancora le soluzioni più credibili per un ritorno di DDR a stretto giro di posta. Di questo si è parlato anche sul canale twitch di Asromalive.it.

De Rossi alla Fiorentina e scambio con Angelino

“Lui ha rescisso, manca solo l’annuncio – ha esordito Alessio Manieri – e occhio davvero alla Fiorentina, che finora non ha agito solo perché il contratto di Pioli è molto oneroso. È una squadra con tanti palleggiatori e De Rossi potrebbe essere l’ideale”.

“A proposito di Viola – ha incalzato Daniele Trecca – attenzione al possibile scambio Angelino-Gosens, soprattutto qualora dovesse andare davvero Daniele in Toscana”.

“Sarebbe un giocatore ideale per De Rossi – ha proseguito Manieri – d’altronde è venuto alla Roma proprio con lui, lo conosce bene”. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, per carità, ma ci sono almeno due certezza: la stima reciproca tra Gasperini e Gosens e la predisposizione dei giallorossi ad ascoltare offerte per l’esterno spagnolo anche a gennaio.