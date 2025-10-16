Koopmeiners alla Roma: la telefonata sblocca l’affare

Il centrocampista olandese può lasciare la Juventus già a gennaio e i bianconeri hanno fissato il prezzo

Arrivato a Torino in pompa magna nell’estate del 2024, Teun Koopmeiners si è rivelato una delle delusioni più grandi del calciomercato della Juventus degli ultimi anni. Nonostante le tante chances avute, l’olandese non ha mai brillato e il club bianconero sta considerando di cederlo a gennaio o la prossima estate.

Nei giorni scorsi, alcuni organi d’informazione e opinionisti hanno parlato di una possibile reunion con Gian Piero Gasperini. Con l’attuale tecnico della Roma l’ex Atalanta ha vissuto i suoi momenti migliori e la stima calcistica tra i due è ancora intatta, nonostante l’addio al veleno del 2024.

Koopmeiners alla Roma: “Gasperini l’ha chiamato”

Ai suoi migliori livelli, un calciatore come Koopmeiners farebbe sicuramente comodo allo spartito tecnico-tattico romanista. Durante un suo intervento sul canale twitch di ‘Controcalcio’, il giornalista Marcello Chirico ha dato un nuovo aggiornamento sulla situazione.

“Gasperini si è sentito con Koopmeiners – ha detto l’opinionista di fede juventina – però non c’è ancora una trattativa tra Juve e Roma. Oggi la valutazione è di circa 30-35 milioni di euro”. Una cifra che consentirebbe ai bianconeri di evitare minusvalenze dolorose, ma che potrebbe essere anche abbassata tramite scambio o formule creative.