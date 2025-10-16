Koopmeiners alla Roma: la telefonata sblocca l’affare

Il centrocampista olandese può lasciare la Juventus già a gennaio e i bianconeri hanno fissato il prezzo

Arrivato a Torino in pompa magna nell’estate del 2024, Teun Koopmeiners si è rivelato una delle delusioni più grandi del calciomercato della Juventus degli ultimi anni. Nonostante le tante chances avute, l’olandese non ha mai brillato e il club bianconero sta considerando di cederlo a gennaio o la prossima estate.

Teun Koopmeiners durante il riscaldamento
Nei giorni scorsi, alcuni organi d’informazione e opinionisti hanno parlato di una possibile reunion con Gian Piero Gasperini. Con l’attuale tecnico della Roma l’ex Atalanta ha vissuto i suoi momenti migliori e la stima calcistica tra i due è ancora intatta, nonostante l’addio al veleno del 2024.

Koopmeiners alla Roma: “Gasperini l’ha chiamato”

Ai suoi migliori livelli, un calciatore come Koopmeiners farebbe sicuramente comodo allo spartito tecnico-tattico romanista. Durante un suo intervento sul canale twitch di ‘Controcalcio’, il giornalista Marcello Chirico ha dato un nuovo aggiornamento sulla situazione.

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ringhia
Gasperini si è sentito con Koopmeiners – ha detto l’opinionista di fede juventina – però non c’è ancora una trattativa tra Juve e Roma. Oggi la valutazione è di circa 30-35 milioni di euro”. Una cifra che consentirebbe ai bianconeri di evitare minusvalenze dolorose, ma che potrebbe essere anche abbassata tramite scambio o formule creative.

