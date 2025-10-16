L’esonero è una mazzata: contro la Roma senza allenatore

Ha dell’incredibile quanto sta succedendo alla rivale dei giallorossi: un rifiuto dietro l’altro

Roma-Inter è ormai alle porte. In attesa di capire se Leon Bailey potrà finalmente entrare nella lista dei convocati, Gian Piero Gasperini sta studiando le mosse giuste per sfatare il tabù nerazzurro nel primo scontro diretto contro Cristian Chivu.

Lo scorso anno, infatti, nella vittoria per 3-2 in casa dell’Atalanta, il tecnico rumeno era squalificato nell’ultima giornata di Serie A. Prima in classifica a pari punti con il Napoli, la squadra giallorossa dopo i nerazzurri dovrà riscattarsi in Europa contro il Viktoria Plzen.

Contro la Roma senza allenatore: ecco il traghettatore

A proposito di Europa League, il prossimo 6 novembre Svilar e compagni voleranno a Glasgow per affrontare i Rangers che, molto probabilmente, saranno ancora senza allenatore. Dopo aver incassato i rifiuti di Dyche, Gerrard e altri candidati, il club scozzese ha scelto finalmente il nuovo tecnico che, tuttavia, sarà disponibile solamente dopo il 22 novembre.

Secondo ‘Team Talk’, l’australiano Kevin Muscat siederà sulla panchina dei Rangers solamente dopo la fine del campionato cinese. Fino a quella data, a sostituire l’esonerato Russell Martin ci saranno Steven Smith e Neill McCann nel ruolo di traghettatori. Sarà proprio quest’ultimo, dunque, a sfidare la Roma di Gasperini in Europa League.