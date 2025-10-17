De Rossi è saltato: ha già firmato il contratto

L’ex allenatore della Roma ha raggiunto un’intesa per la risoluzione, ma non ha ancora trovato una nuova panchina

Legato sentimentalmente alla Roma e ai suoi tifosi, Daniele De Rossi nelle scorse settimane ha raggiunto un’intesa di massima per la rescissione contrattuale, anche se il comunicato ufficiale non è ancora arrivato.

Liberarsi dal vincolo con i giallorossi fino al 30 giungo 2027 è il primo e indispensabile passo per poter tornare su una panchina a stretto giro di posta. Nei giorni scorsi, il 16 giallorosso è stato accostato soprattutto a due squadre in Serie A: Fiorentina e Torino.

Niente De Rossi, nuovo allenatore già scelto

Per quanto riguarda i granata, il pareggio in casa della Lazio ha forse solamente rimandato l’esonero di Marco Baroni. Decisamente al di sotto delle aspettative, i piemontesi, secondo quanto riportato su X da Giacomo Morandin, avevano già raggiunto l’accordo con il suo sostituto.

Stando al giornalista molto vicino alle vicende di casa granata, infatti, Paolo Vanoli aveva già accettato di tornare sulla panchina torinista, avendo già un contratto firmato fino al giugno del 2027. Nonostante contatti concreti con De Rossi, dunque, Cairo e Vagnati avevano deciso di puntare sull’ex Venezia.