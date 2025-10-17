Effetto domino in Serie A: Retegui al posto di Zirkzee

Bomba di calciomercato che coinvolge il campionato italiano: occhio al ritorno nel BelPaese

Diventati giocatori di caratura internazionale in Serie A a suon di gol e di buone prestazioni, Mateo Retegui e Joshua Zirkzee hanno lasciato l’Italia per migrare il primo in Arabia e il secondo in Inghilterra, con esiti decisamente agli antipodi.

Se l’ex Atalanta ha continuato a segnare, trascinando anche la Nazionale ai playoff dei Mondiali, il secondo non ha perso il feeling con il campo e con il gol, uscendo anche dai radar dell’Olanda, proprio nella stagione che porta alla rassegna iridata.

Retegui al posto di Zirkzee: 60 milioni di euro

Una condizione a dir poco pericolosa che, se dovesse rimanere tale anche nelle prossime settimane, porterà l’ex Bologna a chiedere la cessione al Manchester United. I ‘Red Devils’, d’altro canto, dopo aver stoppato l’addio del 24enne la scorsa estate, ora starebbero già cercando una nuova punta.

E secondo ‘fichajes.net’, in cima alla lista del club britannico ci sarebbe proprio Retegui. Per arrivare all’italoargentino, gli inglesi sarebbero pronti a sboraare fino a 60 milioni di euro. Va da sé che, dopo aver già acquistato Sesko in estate, l’eventuale arrivo dell’ex Genoa a Manchester sarebbe propedeutica all’addio di Zirkzee, seguito anche dalla Roma.