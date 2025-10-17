Jackpot Roma, 150 milioni per Koné e Svilar: “Ma a gennaio non si muovono”

Altro che 30-35 milioni di euro, il club giallorosso non farà sconti a nessuno per i due gioielli

Alla vigilia di Roma-Inter, molti riflettori sono puntati su Manu Koné. Oggetto dei desideri dei nerazzurri in estate, il centrocampista francese non ha mai forzato la mano per andarsene. Valutato già in estate non meno di 50 milioni, il centrocampista giallorosso si è messo in vetrina anche con la nazionale e la sua valutazione è ulteriormente aumentata.

“L’offerta giusta si aggira sui 60-70 milioni di euro – le parole di Augusto Ciardi di TeleRadioStereo a ‘Ti Amo calciomercato’ – e lo stesso discorso vale per Svilar: portieri di quel livello si contano sulle dita di una mano. La scorsa estate si parlava di 24-25 milioni, con questo rinnovo partirebbe solo con un’offerta fuori mercato da 70-80 milioni”.

La Roma fissa il prezzo di Koné e Svilar: “Ma non a gennaio”

“A gennaio non parte nessuno – prosegue il giornalista sul canale YouTube di Calciomercato.it – la Roma deve tenere un occhio sui bilanci ma si è esagerati nel descrivere la situazione del club giallorossi. Non è detto che uno dei tre parta al 100%, ma nel caso il maggiore candidato sarebbe Ndicka visto che in quel ruolo sono già stati presi Ziolkowski e Ghilardi”.

Sul mercato di gennaio, Ciardi ha le idee chiare: “Congelo il discorso sul centravanti: vedremo come si comporteranno Dovbyk e Ferguson da qua ai prossimi, se almeno uno dei due si sblocca facendo 7-8 gol. Indiscutibilmente dovrà arrivare un altro esterno di attacco”.

“Gasperini si aspetta anche un altro centrocampista perché in questo momento Pisilli non lo vede. Questo non vuol dire che non lo voglia e che non possa entrare nelle rotazioni. Senza ombra di dubbio prenderà un attaccante esterno”.