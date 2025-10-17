UEFA, un anno in più alla Roma: quanti milioni servono per il fair play finanziario

Per i tifosi giallorossi, il Settlement Agreement è diventato un vero e proprio incubo: il punto definitivo

Nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato l’apertura di un procedimento dell’UEFA sul piano pattuito con il club bianconero per il fair play finanziario, ipotizzando anche le eventuali sanzioni applicabili nel 2026. Il tema, come è noto, è anche una preoccupazione costante per la Roma e i suoi tifosi.

Il Settlement Agreement firmato per il triennio 2023-2026 prevede, però, una potenziale scappatoia per il club giallorosso. Secondo Il Tempo esiste la possibilità di prolungare di un anno il periodo per arrivare ad una perdita massima e complessiva di 60 milioni di euro.

Fair play finanziario Roma: come arrivare agli 80 milioni

Un target che, ad oggi, appare abbastanza lontano. Per raggiungerlo, infatti, secondo il quotidiano capitolino, la famiglia Friedkin e Frederic Massara dovranno reperire circa 80 milioni entro il prossimo giugno, secondo le previsioni di bilancio.

All’obiettivo finale, oltre alle plusvalenze in sede di calciomercato, possono concorrere anche i ricavi degli sponsor (ad oggi mancano sia quello di manica sia quello principale), i premi dell’Europa League e gli introiti del merchandising.

L’eventuale qualificazione alla Champions League finirebbe invece nel bilancio dell’anno successivo ed è anche per questo che una decisione finale sullo sfruttamento della proroga fino al 2027 verrà presa solo più in là.