Chivu al posto di Gasperini: cosa è successo alla Roma

Chissà come sarebbe stata la Roma di Chivu. Chissà cosa sarebbe successo in caso di no di Gasperini, da sempre prima scelta di Ranieri. A poche ore dalla sfida contro l’Inter la redazione di calciomercato.it ha ricordato un retroscena riguardante la panchina giallorossa e, quindi, il futuro del tecnico rumeno.

L’attuale allenatore dell’Inter è stato, per qualche giorno, anche un nome sui taccuini di dirigenti giallorossi, nonostante Ranieri non si sia mai spostato dal nome di Gasperini. Di Chivu stuzzicavano il carisma, la personalità e le capacità nel valorizzare i calciatori, anche quello meno giovani: qualità determinanti per una società come la Roma, molto attenta alla valorizzazione dei giocatori anche in ottica plusvalenza.

Chivu con Gasperini: “Ero meravigliato”

La sfida di domani metterà quindi a confronto due allenatori diversi, ma simili per le capacità di valorizzare i calciatori a disposizione. Tra l’altro, Chivu in passato è stato allenato anche da Gasperini, e quei pochi mesi sono bastati per lasciare comunque un ottimo ricordo.

“Io mi sono trovato bene – le parole di Chivu-, avevamo cambiato modulo e io ero il braccetto di sinistra. Ricordo la preparazione che abbiamo fatto con lui, dove ero anche meravigliato della condizione fisica che avevo ottenuto. Purtroppo poi i risultati non sono stati quelli che tutti noi ci aspettavamo”.

