DIRETTA Roma, rivoluzione Gasperini contro l’Inter e ultime di mercato: le news del 18 ottobre

È tutto pronto per il big match tra giallorossi e nerazzurri: ecco tutti gli aggiornamenti sulla partita e non solo
L’attesa è finita: il grande giorno è arrivato. Con Asromalive.it vi accompagneremo al fischio d’inizio di Roma-Inter, con indiscrezioni e formazioni ufficiali, ma anche nell’immediato post con i voti e i commenti dei protagonisti. E per non farci mancare niente, anche una spruzzatina di calciomercato.
- 9.01 – Come anticipato nei giorni scorsi, prende sempre più quota l’ipotesi di vedere Paulo Dybala come falso nueve, con Pellegrini e Soulé alle spalle. Sulla sinistra ballottaggio fino all’ultimo tra Rensch e Tsimikas.
- 7.23 – Sette dei tifosi della Roma arrestati a Nizza sono stati rilasciati