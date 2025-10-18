La Juventus gela l’Inter: 15 milioni e addio Roma

Dai giallorossi ai bianconeri: il nuovo intreccio infiamma in maniera importante la Serie A. Ecco cosa sta succedendo

Un occhio rivolto al campo, con la sfida contro l’Inter come banco di prova importante in vista dei futuri risvolti della stagione, ma con lo sguardo proiettato anche alle prossime mosse di mercato.

In questa duplice prospettiva si intersecano gli orizzonti di una Roma che vuole provare ad alzare l’asticella puntellando l’organico con acquisti funzionali alle richieste tattiche di Gasperini. Un obiettivo da perseguire ovviamente in maniera sostenibile riuscendo a capitalizzare intriganti occasioni con cui provare a battere la concorrenza.

Anche per questo, sia pur sottotraccia, Massara non ha affatto perso di vista i possibili risvolti in mediana, reparto che potrebbe vivere un’importante rivoluzione a gennaio. A tal proposito, tra i nomi finiti nell’agenda dell’area tecnica della Roma, c’è anche il profilo di Gustavo Sa, centrocampista box to box che si sta mettendo in mostra con la maglia del Famelicao a suon di prestazioni interessanti.

Calciomercato Roma, incrocio con la Juventus: Comolli ha preso nota

Sul ventenne portoghese, in grado di agire sia in veste di interno di centrocampo sia come jolly alle spalle delle punte, hanno però messo gli occhi diverse big di Serie A. In un orizzonte che si preannuncia piuttosto magmatico, dopo i sondaggi esplorativi dell’Inter, fari puntati anche sulle mosse della Juventus.

Viste le prestazioni tutt’altro che esaltanti fornite da Teun Koopmeiners, Comolli sta valutando con estrema attenzione i margini di manovra per rinforzare la zona nevralgica del campo. In tale ottica sarebbe spuntato proprio il nome di Gustavo Sa, profilo duttile per il quale i bianconeri hanno avviato i primi colloqui, come confermato da Calciomercato.it.

Con una richiesta che al momento si aggira al momento sui 15 milioni di euro ma che è destinata a salire nelle prossime settimane, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata nel caso si aprissero spiragli interessanti. Come detto, però, la concorrenza dalla Premier (e non solo) è piuttosto folta il che potrebbe generare un improvviso gioco al rialzo: dal canto suo, la Roma sta osservando con interesse l’evolversi della situazione, non avendo ancora affondato il colpo.