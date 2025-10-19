Firma rossonera per Dybala: biennale con opzione

Svolta a sorpresa nel futuro dell’attaccante della Roma: la comunicazione è già arrivata

Protagonista di un secondo tempo contro l’Inter nel quale ha provato a caricarsi la squadra, Paulo Dybala continua a calamitare non poche attenzioni anche in sede di calciomercato. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2026, la Joya – attraverso il suo entourage – ha già avuto un contatto esplorativo con l’area tecnica giallorossa per valutare il da farsi.

L’intenzione è quella di trovare un accordo per prolungare l’esperienza del numero 21 nella Capitale a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite. Benché la trattativa per il rinnovo dell’argentino non sia ancora entrata nel vivo, si segnala un cauto ottimismo sulla possibilità di non procrastinare più di tanto la positiva chiusura dell’operazione. Le sorprese, però, potrebbero essere dietro l’angolo imprimendo una svolta particolare ai dialoghi in corso.

Calciomercato Roma, dal Brasile e non solo: il Flamengo fa sul serio per Dybala

Rilanciando le ultime indiscrezioni trapelate dal Brasile e riferite più nello specifico da MundoBolaVip, secondo Ekrem Konur il Flamengo starebbe provando a convincere Dybala a sposare il proprio progetto tecnico. Andando oltre i primi sondaggi esplorativi, i Rubri Negro sarebbero pronti a far saltare il banco con una prima offerta.

Contratto da due anni con opzione di rinnovo per la terza stagione: questa la proposta che il Flamengo, dopo aver definitivamente abbandonato la pista Gabriel Jesus, sarebbe intenzionato a sottoporre all’attenzione dell’entourage di Dybala. Fino a pochi giorni fa solo allo stadio ipotetico, l’interesse del club di Rio potrebbe dunque tradursi in una trattativa concreta da un momento all’altro.

Dal canto suo, Dybala ha lanciato messaggi importanti all’indirizzo della Roma. In quest’ottica, solo una proposta da capogiro potrebbe segnare una svolta che avrebbe del clamoroso; condizioni che, al momento, relegano il Flamengo in seconda fila nel futuro dell’attaccante della Roma. Seguiremo però con attenzione gli eventuali sviluppi della vicenda.