La Roma saluta Zirkzee: sì al prestito lampo

Anche contro l’Inter, l’attacco è stata la nota dolente più evidente nella prestazione giallorossa

Né Dovbyk, né Ferguson. Bocciati entrambi nella formazione iniziale di Gian Piero Gasperini, che ha previsto Dybala nel ruolo di centravanti, i due attaccanti hanno nuovamente regalato una prestazione sconcertante quando sono stati chiamati in causa.

L’ucraino, in particolare, ha sbagliato un gol di testa clamoroso a porta vuota, dando ragione a chi lo voleva fuori dalla Capitale già la scorsa estate, quando saltò lo scambio con Gimenez del Milan. A gennaio, Frederic Massara proverà nuovamente a risolvere il problema punte e in quest’ottica va letto l’interessamento per Joshua Zirkzee.

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Zirkzee

L’attaccante olandese vuole cercare continuità in vista del Mondiale e la soluzione giallorossa è una delle più concrete sul tavolo, ma oltre alla concorrenza di altri club italiani (Como, Juventus e Milan) e delle squadre inglesi (West Ham su tutte), ora la Roma dovrà vedersela con una nuova pretendente.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il Real Betis sarebbe pronto a ripetete l’operazione Antony, prendendo il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto, con parte dello stipendio pagato dal Manchester United.

Il calciatore non disdegnerebbe un approdo a Siviglia, con i Red Devils che privilegiano proprio questa formula per non perdere il controllo sull’ex Bologna. Un affondo del Betis potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.