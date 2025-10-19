Spalletti al posto di Tudor: “Esonero e soluzione immediata”

La rivoluzione in casa bianconera è sul punto di creare un effetto domino improvviso: ecco come stanno le cose

Nell’aria da diverse settimane, la prima sconfitta stagionale per la Juventus di Igor Tudor è diventata realtà nella gara con il Como. Al cospetto di un avversario superiore in quasi tutti i momenti topici dell’incontro, i bianconeri si sono dovuti inchinare sia sotto il profilo del gioco che su quello delle idee.

Raggiunti proprio dagli uomini di Fabregas in classifica, Conceicao e compagni sono chiamati ad una scossa importante. Nel frattempo, però, la posizione di Igor Tudor è finita prepotentemente nell’occhio del ciclone. L’incontro tra Modesto e Palladino non è di certo scontato così come gli abboccamenti – al momento solo indiretti – avuti con Mancini e Spalletti.

Che possa essere proprio il tecnico di Certaldo la panacea a tutti i mali della ‘Vecchia Signora’. Una soluzione – quest’ultima – che sta prendendo piede con il passare delle ore e che potrebbe materializzarsi in caso di nuove clamorose derive.

Spalletti nuovo allenatore della Juventus? La chiosa di Ravezzani

A tal proposito, è arrivato anche il parere di Fabio Ravezzani che, commentando la pesante sconfitta subita dalla Juventus, ha criticato la prova e la mancanza di idee della ‘Vecchia Signora’, ma non solo.

Di seguito, il punto di vista di Ravezzani: “Disastro Juve. La squadra non ha gioco, identità, idee. Tutti i calciatori, tranne Conceicao, sono al di sotto del loro rendimento abituale. Il primo provvedimento è sollevare Tudor dall’incarico. Anche Comolli ha colpe gravi. Ma il tecnico di più. Soluzione immediata: Spalletti.”

Staremo a vedere se – ed eventualmente con quali tempistiche – si concretizzerà un ribaltone sempre più nell’aria. Nei prossimi impegni ufficiali Tudor si ‘gioca’ la Juve, senza se e senza ma.