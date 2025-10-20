De Rossi alla Juventus: follia di mercato per un romanista

Incrocio bollente sulla panchina bianconera: gli sviluppi che potrebbero chiamare in causa anche la Roma

Nel tam tam mediatico che ha fatto seguito alla sconfitta rimediata dalla Juventus contro il Como, le voci riguardanti la posizione di Tudor sono diventate sempre più insistenti. In un mosaico destinato a comporsi con il passare dei giorni, la sensazione è che il tecnico croato si giochi la panchina nel filotto di gare contro Real Madrid e Lazio.

In caso di passi falsi, infatti, Comolli prenderebbe in assoluta considerazione l’ipotesi di un ribaltone in panchina tutt’altro che ipotetico. Anche per questo nelle ultime ore non sono pochi i profili accostati direttamente o indirettamente alla ‘Vecchia Signora’: dalla tentazione Palladino alla pazza idea Spalletti, passando per Mancini, Rose e…De Rossi.

Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, anche l’ex allenatore della Roma sarebbe tra i papabili candidati a raccogliere l’eredità di Tudor, benché al momento piuttosto defilato. Del resto, dopo aver trovato l’accordo con i Friedkin per la rescissione del suo contratto con i gialli, DDR si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Roma, De Rossi alla Juve con Koné? Lo scenario

Ragionando sempre nel campo delle ipotesi, nel caso in cui dovesse effettivamente farsi viva con lui, De Rossi potrebbe imprimere una direzione ben precisa agli sbocchi di mercato della Juventus. Basti pensare al centrocampo, reparto da tempo sotto la lente di ingrandimento di Comolli ma non puntellato in estate.

A tal proposito, non è un mistero che uno degli sponsor più importanti dell’operazione Koné sia stato proprio De Rossi. Considerato l’innesto perfetto per garantire fisicità e qualità, il francese fu strappato alla concorrenza del Milan grazie ad input precisi da parte dell’ex tecnico della Roma.

Con il passare dei mesi, la valutazione di Koné è sensibilmente aumentata arrivando a sfondare abbondantemente il muro dei 55 milioni di euro. Difficilmente si potranno creare le basi per un trasferimento del classe 2001 in Serie A; tuttavia, qualora si componesse il binomio De Rossi-Juve, non sarebbe da escludere quantomeno un tentativo dei bianconeri che si erano già informati sul da farsi, sia pur in modo esplorativo.

Suggestione, certo, ma non proprio fantamercato soprattutto se si pensa che all’ombra della Mole milita un calciatore che Gasperini conosce molto bene e che non faticherebbe più di tanto a rivitalizzare: Teun Koopmeiners…