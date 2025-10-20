Ribaltone per Roma e Milan: nero su bianco e sprint Capitale

In lotta per le posizioni di alta classifica, giallorossi e rossoneri possono chiudere ogni discorsi di mercato a gennaio

Dopo aver sorpassato la Roma in classifica grazie ad un rigore a dir poco discutibile, il Milan è tornato solo in testa alla classifica per la prima volta dopo circa tre anni. Senza l’impegno delle coppe, la squadra rossonera diventa una delle più serie candidate allo Scudetto e resta una delle competitor più pericolose per noi in ottica Champions League.

Spesso a colloquio per alcune dinamiche di mercato, la scorsa estate le due dirigenze non sono riuscite a chiudere lo scambio tra Gimenez e Dovbyk, ma tra gennaio e giugno prossimi, i loro sentieri di calciomercato sono destinati ad incrociarsi ancora.

Dalla Roma al Milan: sprint capitale

Da sempre molto vigili sul mercato europeo e sudamericano, Frederic Massara e Igli Tare negli scorsi mesi hanno condiviso l’interesse per Rayan. Una pista che, per i capitolini, non è più percorribile a gennaio visto che, a differenza del Milan, non hanno più slot per tesserare extracomunitari.

Autore di una stagione da protagonista assoluto (15 gol e 1 assist in stagione), il talento 19enne viene valutato almeno 25-30 milioni di euro. Nonostante la possibilità legale di tesserare il calciatore, anche il club rossonero a gennaio potrebbe essere costretto ad arrendersi.

Secondo ‘Transfer Feed’, infatti, di recente anche Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham hanno fatto visionare il calciatore, in scadenza il 31 dicembre del 2026. Secondo la fonte citata, gli ‘Spurs’ sarebbero attualmente davanti a tutti per ingaggiare il talento mancino.