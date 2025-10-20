Ribaltone per Roma e Milan: nero su bianco e sprint Capitale

In lotta per le posizioni di alta classifica, giallorossi e rossoneri possono chiudere ogni discorsi di mercato a gennaio

Dopo aver sorpassato la Roma in classifica grazie ad un rigore a dir poco discutibile, il Milan è tornato solo in testa alla classifica per la prima volta dopo circa tre anni. Senza l’impegno delle coppe, la squadra rossonera diventa una delle più serie candidate allo Scudetto e resta una delle competitor più pericolose per noi in ottica Champions League.

Ibra, Tare e Allegri a colloquio
Ibra, Tare e Allegri (ANSA FOTO) – asromalive.it

Spesso a colloquio per alcune dinamiche di mercato, la scorsa estate le due dirigenze non sono riuscite a chiudere lo scambio tra Gimenez Dovbyk, ma tra gennaio e giugno prossimi, i loro sentieri di calciomercato sono destinati ad incrociarsi ancora.

Dalla Roma al Milan: sprint capitale

Da sempre molto vigili sul mercato europeo e sudamericano, Frederic Massara e Igli Tare negli scorsi mesi hanno condiviso l’interesse per Rayan. Una pista che, per i capitolini, non è più percorribile a gennaio visto che, a differenza del Milan, non hanno più slot per tesserare extracomunitari.

Rayan del Vasco in scivolata
Rayan (ANSA FOTO) – asromalive.it

Autore di una stagione da protagonista assoluto (15 gol e 1 assist in stagione), il talento 19enne viene valutato almeno 25-30 milioni di euro. Nonostante la possibilità legale di tesserare il calciatore, anche il club rossonero a gennaio potrebbe essere costretto ad arrendersi.

Secondo ‘Transfer Feed’, infatti, di recente anche Arsenal, Chelsea, Liverpool Tottenham hanno fatto visionare il calciatore, in scadenza il 31 dicembre del 2026. Secondo la fonte citata, gli ‘Spurs’ sarebbero attualmente davanti a tutti per ingaggiare il talento mancino.

 

 

 

