Allarme e addio Roma: a gennaio va al Napoli

Il calciomercato invernale si avvicina e Antonio Conte sta per ricevere il primo regalo da Manna

Avversarie il prossimo 30 novembre allo Stadio Olimpico, Napoli e Roma condividono il secondo posto in classifica a quota 15 punti. Raggiunte dall’Inter e superate dal Milan, le due squadre sperano di rimanere il più a lungo possibile ai piani nobili del campionato, ma per riuscirci avranno bisogno di innesti sul calciomercato.

La squadra giallorossa ha palesato grandi lacune soprattutto in attacco, ma il reparto offensivo non è l’unico che necessita di un restyling nei prossimi mesi. Complice l’inizio della Coppa d’Africa, Frederic Massara dovrà tenere d’occhio anche la difesa e il centrocampo.

Dalla Roma al Napoli: accordo a gennaio

Proprio in mediana, i sentieri di Gian Piero Gasperini e di Antonio Conte sono destinati ad incrociarsi. Entrambi club condividono alcuni obiettivi a centrocampo e nei mesi scorsi si è parlato anche di un interessamento dei partenopei per Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto.

In estate, invece, giallorossi e azzurri hanno provato a prendere Kobbie Mainoo, ma il Manchester United decise di non far partire il centrocampista 20enne. Desideroso di non perdere il posto in Nazionale in vista del Mondiale, il giocatore vorrebbe partire visto lo scarso utilizzo ai Red Devils.

Secondo ‘fichajes.net’, Giovanni Manna sarebbe davvero molto vicino ad andare a dama. Non avendo mai interrotto i contatti con l’entourage del ragazzo, il direttore sportivo del Napoli ha già la disponibilità del ragazzo. Affinché l’affare vada in porto, gli inglesi dovranno dare il via libera ad una cessione con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.