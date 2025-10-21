Derby infuocato per Zirkzee: accettano il prestito

L’attaccante del Manchester United continua a calamitare l’interesse della Roma e non solo: nuovo colpo di scena

Metabolizzati i tanti input forniti dalla sfida contro l’Inter, per la Roma è tempo di guardare ai prossimi impegni ufficiali. Nel frattempo, l’area tecnica giallorossa non vuole farsi trovare impreparata in vista di una sessione invernale di calciomercato che si preannuncia molto importante.

Uno dei reparti finiti ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Massara – non è un mistero – è l’attacco. Con Ferguson che non ha ancora ingranato la marcia e Dovbyk lontano parente di quello visto all’opera la scorsa stagione, Gasperini vorrebbe un altro innesto per completare il suo parco attaccanti. Facile a dirsi, molto più complicato a farsi.

Un profilo che ha cominciato a ruotare dalle parti di Trigoria è infatti quello di Joshua Zirkzee. Impiegato con il contagocce da Amorim anche in questa primo scorcio di stagione, l’olandese ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Calciomercato Roma, derby di Siviglia per Zirkzee: lo scenario

Rispetto a quanto fatto trapelare fino a qualche mese fa, lo United sarebbe molto più propenso ad aprire alla formula del prestito. Notizia positiva per la Roma e per i club italiani sulle tracce dell’ex Bologna che, però, è finito nel mirino anche di altre squadre in giro per l’Europa.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la corsa a Zirkzee rischierebbe infatti di infiammare un vero e proprio derby di mercato tra Real Betis e Siviglia. A caccia di un innesto importante al quale affidare le redini del proprio attacco, gli andalusi vedrebbero nell’attaccante dello United il profilo giusto a cui dare la caccia.

Del resto la formula low cost con cui le parti avrebbero cominciato a ragionare con i Red Devils non sarebbe affatto impattante per i rispettivi bilanci, il che proietterebbe Zirkzee in cima alla lista dei desideri dei due club di Siviglia. Stando così le cose, la sensazione è che le prossime settimane possano risultare decisive in un senso o nell’altro.

Come spesso accade in questo genere di situazioni, sarà il club che riuscirà per primo a trovare l’incastro vincente a far saltare il banco: la Roma è avvisata.