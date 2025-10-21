La big ha scelto Koné: mister 110 milioni è saltato

Il centrocampista francese seguito da Inter e PSG ha stregato anche un’altra gigante europea

Dopo un primo tempo di sofferenza, nella seconda frazione di gioco contro l’Inter Manu Koné ha dimostrato di meritare l’interesse dei nerazzurri e di valere molto di più rispetto ai 30-35 milioni proposti da Marotta. Seguito anche dal PSG, il centrocampista viene valutato 60-70 milioni dalla Roma.

In ogni intervista fatta, il 24enne di Colombes ha manifestato la sua gratitudine nell’unico club che gli ha dato fiducia due estati fa e anche per questo non ha mai pensato di puntare i piedi o di forzare una cessione all’Inter durante l’ultima sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, Real Madrid su Koné

Ancora alle prese con i paletti del fair play finanziario, la dirigenza giallorossa in caso di cessione alle cifre sopra indicate metterebbe a segno una plusvalenza davvero importante, ma una cessione a gennaio non è al momento all’ordine del giorno.

Frederic Massara il prossimo inverno proverà a resistere, anche se la schiera delle pretendenti al calciatore diventa sempre più nutrita. Secondo ‘Defensa Central’, infatti, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Koné.

Xabi Alonso lo riterrebbe un profilo maggiormente strategico rispetto a Rodri, sia per il costo dello spagnolo (110 milioni di euro), sia per i dubbi sulla piena integrità fisica del giocatore del Manchester City, vittima di diversi infortuni muscolari dopo il rientro dall’operazione al ginocchio.