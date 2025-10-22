La Roma avvisa la Juve: ecco il nuovo bomber | ASRL

A caccia di un attaccante, i giallorossi provano a stuzzicare anche le fantasie del club bianconero

Quindici punti con appena sette gol segnati in sette partite. È questo il bottino racimolato dalla Roma in campionato. Una per lui insolita solidità difensiva ha consentito a Gian Piero Gasperini di arrivare al secondo posto in classifica a dispetto di una sterilità offensiva a cui dovrà mettere mano anche Massara a gennaio.

Artem Dovbyk e Evan Ferguson hanno sin qui dimostrato di non meritare la fiducia incondizionata di allenatore e tifosi ed è per questo che, oltre all’ala sinistra, in sede di calciomercato si cercherà anche di salutare uno dei due centravanti per provare a prenderne un altro, quasi sicuramente in prestito visti i paletti del fair play finanziario.

Attacco Roma, sfida a Juve e Milan per Panichelli

Oltre all’immediato, con il nome di Zirkzee che resta molto caldo, gli scout giallorossi e lo staff di Massara stanno monitorando diversi profili anche in vista della prossima estate. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, uno dei calciatori osservati con grande attenzione dagli emissari romanisti è Joaquin Panichelli.

Reduce dalla doppietta contro il PSG, l’attaccante 23enne ha già realizzato 7 gol in 8 presenze in Ligue1, non facendo assolutamente rimpiangere l’infortunato Emegha, già ceduto al Chelsea in vista della prossima estate. Club satellite dei ‘Blues’, lo Strasburgo rappresenta una corsia preferenziale per il club londinese, che sta monitorando anche il bomber argentino.

Oltre alla Roma, dall’Italia anche Juventus e Milan stanno monitorando la situazione per la prossima estate. Oltre allo spauracchio Chelsea, l’ostacolo per le italiane può essere rappresentato da un prezzo destinato a crescere se Panichelli dovesse mantenere questi standard di rendimento.