Zirkzee, annuncio in diretta: “Sono costretti a liberarlo”

L’attaccante olandese è uno degli obiettivi principali del calciomercato della Roma

Il mercato della Roma non si è mai fermato.. Il mese di gennaio sarà di riparazione, ma anche cruciale per rafforzare il reparto offensivo della squadra, apparso in evidente difficoltà. Oltre ad un attaccante di sinistra, il club giallorosso lavora per ingaggiare anche un altro centravanti utile alla causa romanista.

E tra i nomi in circolazione, quello che sicuramente stuzzica di più la fantasia dei tifosi giallorossi continua a essere quello di Zirkzee. L’attaccante olandese in forza al Manchester United resta un problema per il club inglese, che ha la necessità di vendere per abbassare i costi. Durante la gestione Thiago Motta, il classe 2001 è stato accostato con forza alla Juventus, ma all’epoca l’operazione è sfumata per le alte richieste degli inglesi.

Zirkzee via a zero? Cosa sta succedendo

Oggi, però, tutto è cambiato: la società di Manchester ha appunto l’urgenza di abbassare i costi e per questo motivo sarebbe disposta ad agevolare la partenza del calciatore. Il tema è stato discusso anche durante la puntata di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ di calciomercato.it, in onda su youtube.

Alessio Nardo di Teleradiostereo lo ha descritto come l’attaccante ideale per Gasperini. Pensiero condiviso da Eleonora Trotta, che ha anche ricordato i termini dell’operazione. E invece Dovbyk? Dopo lo scambio sfumato in estate con Gimenez, l’attaccante ucraino resta al centro del mercato. Il momento per lui resta difficile, e la Roma sta valutando tutte le possibili opzioni in vista della finestra di riparazione.