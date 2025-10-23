Calciomercato Roma, uragano Friedkin: ecco Zirkzee

Svolta improvvisa per il mercato giallorosso, decisione già presa per gennaio 2026

La Roma ha bisogno di gol e in cima alla lista per il calciomercato di gennaio c’è il nome di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sta facendo una fatica tremenda a guadagnarsi qualche minuto in campo e a gennaio molto probabilmente cambierà aria per non compromettere definitivamente le chances di andare ai Mondiali.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo anticipato l’interesse giallorosso per il calciatore e ora continuano ad arrivare conferme, sia dai media italiani che da quelli inglesi. Accostato in Italia anche a Como, Juventus e Milan, l’ex Bologna secondo ‘sportsboom.com’ sarebbe disperato e avrebbe già comunicato ai suoi agenti di voler lasciare il Manchester United.

Zirkzee alla Roma: doppietta Friedkin

Il club inglese, per non perdere definitivamente il controllo sul giocatore, sarebbe pronto anche a considerare soluzioni in prestito senza obbligo di riscatto. Una condizione ideale per le casse romaniste, ma non solo.

Informati sui propositi d’addio del 24enne, anche diverse squadre di Premier League hanno messo nel mirino Zirkzee. Oltre all’interesse noto del West Ham, Dan Friedkin sarebbe pronto ad entrare in corsa anche con l’Everton pur di soffiare il giocatore alle rivali inglesi, Nottingham Forest compreso.