Cessione prenotata, Soulé in rossonero: ribaltone Roma

Si chiude clamorosamente il cerchio attorno all’attaccante argentino: ecco cosa sta succedendo

I tanti buoni spunti offerti dalla Roma in questo primo scorcio stagionale permetteranno a Massara di programmare con oculatezza quei colpi con i quali garantire il definitivo salto di qualità allo scacchiere di Gasperini. Nel medio-lungo periodo, però, a ricoprire un ruolo determinante sarà anche il tema cessioni.

E non potrebbe essere altrimenti visto che non sono pochi i calciatori della Roma che fanno gola alle big europee e per i quali si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta. In tal senso, oltre ai ‘soliti noti’ Ndicka e Koné, occhio anche all’evolversi della situazione riguardante Matias Soulé.

L’esterno argentino – titolare inamovibile all’interno dello scacchiere gasperiniano – si è già reso protagonista di tre gol e due assist mostrando, eccezion fatta per qualche passaggio a vuoto, una crescita importante in termini di consapevolezza e incisività.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: pronto il blitz per Soulé

L’ex Frosinone e Juventus, insomma, sta confermando gli ottimi segnali lanciati nella seconda parte della scorsa stagione quando anche grazie ai suoi gol gli uomini di Ranieri hanno a lungo cullato il sogno chiamato Champions League.

La crescita di Soulé, come accennavamo, non è affatto passata inosservata. Del resto l’interessamento di club tedeschi, spagnoli ed inglesi per il classe 2003 nativo di Mar de la Plata non è certo una novità. In tale ottica, a rincarare la dose è l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra riguardante il futuro dell’argentino.

Secondo quanto riferito da TBR Football, infatti, Soulé sarebbe uno dei profili presi in considerazione dal Bournemouth per rinforzare il suo pacchetto offensivo. Alla luce della sempre più probabile partenza di Antoine Semenyo a gennaio, i rossoneri hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di nuovi innesti.

E nei dossier finiti sulla scrivania di Tiago Pinto ci sarebbe proprio il talentuoso jolly offensivo della Roma, finito in una short list che comprenderebbe anche Barrenne, Andre Luiz e Jens Petter Hauge. Difficile, comunque, che i capitolini possano decidere di privarsi di Soulé già a gennaio; più verosimile che un assalto del Bournemouth possa invece materializzarsi in estate. Ad ogni modo, si tratta di una situazione da monitorare con grande attenzione.