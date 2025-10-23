Roma, (tanti) soldi e Kolo Muani per Manu Koné

Il Psg fa sul serio per Manu Koné. Secondo le indiscrezioni raccolte, il club francese ha già attivato nuovi contatti per ingaggiare il centrocampista della Roma, da tempo nel mirino dell‘Inter. L’operazione con il club nerazzurro si sa è tramontata per la volontà espressa dei Friedkin.

Era il giorno di ferragosto, quando la proprietà americana ha tolto il transalpino dal mercato blindandolo almeno per un’altra stagione. Una decisione temporanea, considerando che con il Mondiale alle porte il mercato di Koné aumenterà, eccome.

Cosa è successo con Kolo Muani

Il Psg, dicevamo, starebbe pensando ad un’offerta sui 50 milioni di euro più una contropartita da individuare. Attenzione poi al fronte Kolo Muani. Tempo fa Ranieri aveva ammesso che l’attaccante figurava tra i suoi obiettivi.

Finito in prestito al Tottenham, il classe ’98 a causa di un infortunio (è rientrato con l’Aston Villa) ha raccolto pochi minuti con la maglia degli inglesi, e anche per questo il suo futuro tornerà presto di strettissima attualità. La Roma cerca un attaccante e l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa già a gennaio.

Un nome come quello dell’ex bianconero non può non incuriosire, considerando che già in passato ci sono stati dei contatti con la Roma. L’ostacolo, semmai, è relativo all’alto ingaggio del calciatore.

E.Y.