Voti Roma-Viktoria Plzen 1-2: Ziolkowski disastroso, fioccano i votacci

Terza giornata di Europa League per la squadra giallorossa: ecco i voti assegnati dalla nostra redazione ai giocatori romanisti

Sotto per 0-2 dopo un primo tempo da incubo, la Roma si è ancora una volta complicata la serata da sola, commettendo degli errori individuali e di squadra imperdonabili. Nella ripresa, la squadra ha creato diverse occasioni da gol, trovando la rete tuttavia solamente con il rigore di Dybala. Peggiore in campo in assoluto il giovane Ziolkowski, che è tuttavia in buona compagnia. Ecco i voti dei giocatori giallorossi.

ROMA: Svilar 5.5; Ziolkowski 3.5 (30′ El Shaarawy), Mancini 5, Hermoso 4; Celik 5.5 (67′ Bailey 5.5), Koné 6 (46′ Pisilli 6.5), El Aynaoui 4.5, Wesley 6; Soulé 5.5 (74′ Ndicka), Dybala 6; Dovbyk 4 (74′ Ferguson 4.5). All.: Gasperini 5.